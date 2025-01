Lanazione.it - A Terranuova torna la rassegna “Diffusioni Kids”

Arezzo, 22 gennaio 2025 – Dopo la pausa dovuta alle festività natalizie, riprende ala", a cura di Kanterstrasse Teatro. Domenica 26 gennaio all'Auditorium Le Fornaci, con inizio alle ore 17:00 andrà in scena la compagnia Fontemaggiore con un loro grande classico: La bella e la bestia, interpretato da Chiara Mancini e Raffaele Ottolenghi, sotto la regia di Massimiliano Burini.Nel bel mezzo di una tempesta di neve Bella perde la strada e si ritrova in un roseto, davanti ad un castello dall'aspetto antico. Coglie una rosa, entra per chiedere protezione. Così comincia la celebre fiaba, qui riproposta in chiave contemporanea: Bestia non è un animale spaventoso, ma un uomo che si considera un mostro perché non accetta il suo aspetto. Per questo si nasconde dagli altri, nel buio del suo castello.