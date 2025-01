Panorama.it - 1984, lo spot capolavoro di Apple che ha cambiato per sempre il modo di fare pubblicità

Sono trascorsi 41 anni da quando i Washington Redskins e i Los Angeles Raiders hanno giocato la diciottesima edizione del Super Bowl, la finale del campionato di football americano, disputata nello stadio di Tampa, in Florida.La partita, trasmessa dalla CBS, è stata vista da 77 milioni di telespettatori. I Raiders portarono a casa una vittoria schiacciante (38-9). Eppure, la mattina seguente, non era il football a monopolizzare le conversazioni. Qualcosa di completamente diverso aveva catturato l’immaginazione del pubblico: unopubblicitario di 60 secondi, distante anni luce da touchdown e palloni ovali.Si trattava dellodel primo Macintosh di, un personal computer che il suo visionario creatore, Steve Jobs, aveva concepito come “rivoluzionario”, “coraggioso” e “ribelle”.