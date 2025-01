Zonawrestling.net - WWE: Situazione Corey Graves, potrebbe saltare NXT anche stanotte

Leggi su Zonawrestling.net

Da qualche giorno sta facendo discutere ladiall’interno della WWE. Il telecronista è stato dirottato ad NXT, ma a quanto pare non ha gradito la cosa esprimendo pubblicamente malumore. Resta comunque il dubbio se si tratti di storyline o di unareale. Stasera ci sarà una nuova puntata di NXT ed ecco le ultime sulla vicenda.Assentestasera?Secondo quanto evidenziato da Mike Johnson di PW Insider,dovrebbela puntata di NXT di. Il telecronista è dato per assente in vista del nuovo episodio. La sua ultima presenza al tavolo di commento risale a New Year’s Evil. Secondo alcune indiscrezioni i suoi malumori sono reali e non parte di una storyline, mentre per altre un suo ritorno al main roster è dato per possibile.