Zonawrestling.net - WWE: Annunciato Rhea Ripley Vs. Nia Jax al Saturday Night’s Main Event a durante RAW

Leggi su Zonawrestling.net

La WWE ha aggiornato la card per ill’episodio di RAW della notte scorsa. L’o si terrà questo sabato e sarà trasmesso in diretta su NBC, e ora i fan dihanno un motivo per guardarlo.l’episodio di questa settimana di RAW, Bayley ha affrontato Nia Jax in un match singolo. Roxanne Perez è intervenuta, ma è stata cacciata dall’arena. Successivamente, Nia Jax ha avuto la meglio su Bayley, portando a casa la vittoria.ROXANNE . no!#RawOnNetflix pic.twitter.com/Wh0DTVtN72— WWE (@WWE) January 21, 2025 Dopo il violento attacco subito da Nia Jax all’inizio della puntata di RAW,è corsa sul ring per un confronto diretto. Le due si sono scontrate violentemente, finché lanon ha preso il microfono per annunciare che affronterà Nia Jax al