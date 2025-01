Lanazione.it - Volontario arrestato per violenza sessuale su due giovani, incastrato dalle fototrappole per i rifiuti

Leggi su Lanazione.it

Prato, 21 gennaio 2025 - Emergono ulteriori dettagliindagini sull'episodio dia Prato. Un uomo di 68 anni, che operava comedi un’associazione e si occupava del trasporto di persone per altre associazioni e cooperative, è statoe portato in carcere a Prato con l'accusa di aver abusato sessualmente di due donne durante il suo servizio di volontariato. Una delle due vittime è minorenne, 16 anni, l’altra ha circa 30 anni. Entrambe hanno gravi disabilità psicofisiche. In base alle prime ricostruzioni l'uomo durante gli spostamenti con il mezzo dell'associazione di volontariato si sarebbe appartato per poi abusare delle duedonne. A immortalare le scene disarebbero state alcune foto-trappole, ovvero le videocamere utilizzate da Alia per intercettare i comportamenti scorretti di abbandono dei