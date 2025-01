Oasport.it - Volley femminile, Milano ha solo una strada per i quarti di Champions: battere 3-0 il Vakif nell’ultima sfida dei gironi! Rivali polacche per Conegliano e Scandicci

Si chiude con un tris di gare casalinghe la fase adiLeagueper le tre squadre italiane, attese da impegni tutt’altro che semplici. L’unica squadra italiana al momento già certa della qualificazione diretta aidi finale è la Savino del Beneche ha già messo in ghiaccio il primo posto nel girone con largo anticipo vincendo la Pool E e oggi affronta il Bielsko-Biala in un match che valeper le. Serve un set, invece, all’Antonio Carraro Imocoper sigillare la prima posizione ai danni del Developres Rzeszow che domani sarà ospite a Villorba. Compito molto più difficile per una Numiacomunque in crescita di condizione che ospiterà sempre domani le turche delbank, contro cui aveva perso nettamente all’andata. La squadra di Lavarini dovrà vincere 3-0 contro Bosetti e compagne per centrare la qualificazione diretta ai, altrimenti dovrà passare attraverso gli ottavi di finale.