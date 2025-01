Iltempo.it - Vola Il conte di Montecristo. Boom dello Speciale Tg1 su Trump

Leggi su Iltempo.it

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, 20 gennaio 2025, vedono in prima serata su Rai1 la fiction Ildi, diretta da Bille August e interpretata da Sam Claflin, Lino Guanciale, Michele Riondino e Jeremy Irons, conquistare il 31.4% di share pari a una media di 5.781.000 spettatori, programma più visto in prime time e in netta crescita rispetto alla settimana scorsa. Su Canale5 il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, ha invece totalizzato una media di 2.311.000 telespettatori pari a uno share del 17.3% (Grande Fratello Night: 27.2% - 1.065.000, Live: 15.6% - 516.000) Su Rai2, Boss in incognito con Max Giusti ha ottenuto nella presentazione una media di 947.000 telespettatori con uno share del 4.4%, e nel programma vero e proprio una media di 1.