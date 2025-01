Inter-news.it - Vigilia Sparta Praga-Inter, Inzaghi di nuovo senza Acerbi | Inter Chat LIVE

Leggi su Inter-news.it

imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. Riflettiamo insieme sulle conseguenze della prolungata asdi Francesco, che salterà anche la sfida di Champions League contro lo, dal campo.IN VIDEO – L’si presenta alla sfida di Champions League contro loFrancesco. Per l’italiano si tratta della conferma di un’asche dura dalla trasferta di Verona, quando il calciatore è uscito dal campola consapevolezza di dover star fuori per così tanto tempo. Sulle conseguenze della sua as, sia per quanto riguarda i riflessi sul rettangolo di gioco che in merito a possibiliventi sul mercato, parleremo nel consueto appuntamento settimanale con