VIDEO/ Rubano 60mila euro di gioielli: arrestate 2 donne, é caccia alla terza

Tempo di lettura: 2 minuti Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che i Carabinieri della Tenenza di Zingonia e quelli delle Stazioni Carabinieri di Sesto San Giovanni e Misano Adriatico, subdelegati e di concerto con la Tenenza CC di Ercolano, in data 21.1.2025, hanno dato esecuzioneOrdinanza di Custodia Cautelare personale n.12/2025 O.C.C. emessa nei confronti di 3, già pregiudicate per reati contro il patrimonio, poiché gravemente indiziate di un furto con destrezza. Duesono statementre lasi é resa irreperibile ed è attivamente ricercata.I fatti si riferiscono al mese di agosto 2024, quando le tre, travisate da parrucche ed occhiali, sono entrate all’interno di una gioielleria di Ercolano, dove hanno chiesto informazioni per l’acquisto di