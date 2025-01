Ilgiorno.it - “Via welfare a molestatori”: in Lombardia ok a alla mozione della Lega. Cosa significa

Milano, 21 gennaio 2025 – Il Consiglio regionale, con 41 voti favorevoli e 19 contrari, ha approvato unache chiedeGiunta regionale di "sostenere il Governo nell'adozione di misure adeguate al fine di contrastare i fenomeni di violenza collettiva, molestie sessuali, radicalizzazione religiosa e disprezzo verso le istituzioni italiane e la civiltà occidentale anche privando l’opportunità di accedere ai benefici digarantiti dal nostro sistema sociale per coloro i quali si macchiano di tali crimini; sostenere il Governo nelle politiche atte a fermare l'immigrazione clandestina, nonché' potenziare il sistema di espulsioni e rimpatri per gli immigrati clandestini e gli stranieri che compiono reati gravi". "Con questa- ha detto il capogruppo del Carroccio Alessandro Corbetta - condanniamo i gravissimi fatti di Capodanno, le violenze di piazza di Busto Arsizio e nelle principali città italiane, tra cui Milano, Bologna, Roma, Torino" ma anche "le aggressioni"forze dell'ordine dopo i fatti di Bresciascorsa settimana, con le perquisizioni delle attiviste in Questura che hanno scatenato la polemica.