Ilfattoquotidiano.it - Via alla campagna “Ecogiustizia subito: in nome del popolo inquinato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Di Legambiente“Le bonifiche del Sito di interesse Nazionale di Taranto procedono a rilento e quelle del Mar Piccolo continuano a non vedere un inizio: una vergogna nazionale mentre nel territorio pugliese si continua a morire per l’inquinamento causato dall’ex Ilva. Vogliamo: si acceleri il processo di bonifica e si garantisca il risanamento ambientale, il dirittosalute per i cittadini e un futuro più sostenibile per Taranto”. A chiederlo sono ACLI, AGESCI, ARCI, Azione Cattolica Italiana, Legambiente e Libera che, con lanazionale itinerante “: indel”, stanno facendo tappa in alcuni luoghi simbolo dell’ingiustizia ambientale e sociale: dal Piemonte, da Casale Monferrato, una delle aree in cui insistevano gli stabilimenti ex Eternit dove ancora oggi l’amianto continua a fare vittime, al SIN di Taranto, a quello di Porto Marghera (VE), la più importante area petrolchimica d’Italia (22 gennaio) a quello di Priolo, Augusta, Melilli e Siracusa (12 febbraio); e poi il sito ex Caffaro di Brescia (12 marzo), dove è stata riscontrata una contaminazione diffusa da metalli pesanti e policlorobifenili (PCB), per arrivare al SIN Napoli Orientale (3 aprile).