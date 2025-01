Liberoquotidiano.it - "Vi riassumo il discorso di Trump in pochissime parole": la sparata di Laura Boldrini

La sinistra è ormai alla frutta. Ildinel corso del suo giuramento ha convinto tutti: c'è il sogno dell'America che torna a una nuova età dell'oro, ma anche la voglia di cancellare gli errori del passato, soprattutto quelli dell'amministrazione Biden. E così il day after dell'insediamento del 47esimo presidente degli Stati Uniti dalle parti del Pd si leccano le ferite. Ma c'è chi va oltre, comeche ha una lettura tutta sua delledi: "Ildi insediamento disi può riassumere in: sarà la presidenza delle discriminazioni, dell'espansionismo in politica estera, delle vendette e del negazionismo della crisi climatica. Unche si scaglia contro tutte le differenze, incluse quelle di genere, e contro i migranti, il che è piuttosto paradossale se pensiamo che gli Usa nascono dall'immigrazione e dalla contaminazione di popoli diversi con storie e culture diverse".