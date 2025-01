Ilgiorno.it - Vaccino anti pneumococco in farmacia: al via nelle Ats Brianza e Val Padana

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 21 gennaio 2025 – In inverno, ammalarsi è ancora più semplice. Il nostro organismo è messo a dura prova dalle basse temperature e dalla continua esposizione a virus e batteri che potrebbero degenerare in influenza se non addirittura in patologie più importcome le polmoniti. È dunque necessario prevenire questi rischi. Per questo, già a inizio stagione, viene somministratonfluenzale. Ma esiste anche quello contro il- batterio responsabile di polmoniti (soprattutto negli adulti) e di meningiti (soprattutto nei bambini) – la cui somministrazione può essere sufficiente a coprire l’arco di una vita intera. Oggi è stato presentato il progetto sperimentale avviato dalle ATSe Valper la somministrazione dei vaccinipneumococcicifarmacie territoriali.