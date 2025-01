Ilfattoquotidiano.it - Usa via dall’Oms, quanto pesa l’uscita del principale finanziatore e quanto peserà sulla salute globale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nella raffica di ordini esecutivi firmati da Donald Trump c’è anche quello perdegli Usa dall’Organizzazione mondiale della Sanità, come durante il primo mandato. L’istituzione ha espresso “rammarico”. “Ci auguriamo che gli Stati Uniti riconsiderino” la loro posizione, ha dichiarato il portavoce dell’Oms, Tarik Jasarevic, durante un punto stampa a Ginevra.Al di là delle parolesignifica per l’Oms perdere l’attuale primo. Gli Usa partecipano infatti con quasi 1 miliardo di dollari di contributi per il biennio 2024-2025 su un budget totale di 6,5 miliardi, a cui si aggiungono circa 2 miliardi di risorse legate a interventi di emergenza o specifiche finalità. Il finanziamento dell’Oms avviene attraverso due canali principali: i contributi fissi (assessed), versati dagli Stati membri e fissatibase di parametri come il Pil e la popolazione, e i contributi volontari versati, oltre che dagli Stati membri, anche da soggetti privati (la Bill and Melinda Gates Foundation è la prima tra questi, con 646 milioni nel biennio 24-25).