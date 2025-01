Lapresse.it - Usa, Trump ripristina la pena di morte federale

Donaldha firmato un ordine esecutivo sulladiche chiede al ministro della Giustizia di “intraprendere tutte le azioni necessarie e legali” per garantire che gli Stati abbiano abbastanza dosi per le iniezioni letali per eseguire le esecuzioni capitali. Nell’ordine firmato lunedì sera, poche ore dopo il ritorno alla Casa Bianca del presidente,ha affermato che “i politici e i giudici che si oppongono alladihanno sfidato e sovvertito le leggi del nostro Paese”. Di fatto, si tratta della fine della moratoria sulle esecuzioni federali che è in vigore dal 2021. Solo tre condannati rimangono nel braccio delladei carceri federali, dopo che il presidente Joe Biden aveva convertito 37 condanne ain altrettanti ergastoli.Scambio di prigionieri con i talebaniDue cittadini americani e un leader talebano sono stati liberati in uno scambio di prigionieri tra Washington e Kabul.