Lapresse.it - Usa: Trump annuncia licenziamento 4 alti funzionari, ‘oltre 1000 seguiranno’

Milano, 21 gen. (LaPresse) – “Il nostro primo giorno alla Casa Bianca non è ancora finito! Il mio Ufficio presidenziale per il personale sta attivamente identificando e rimuovendo più di mille incaricati presidenziali della precedente amministrazione che non sono in linea con la nostra visione di rendere l’America di nuovo grande”. È quanto scrive il presidente degli Stati Uniti Donaldnel suo primo messaggio sul social Truth dopo l’insediamento. “Questo è l’avviso ufficiale diper questi 4 individui, e molti altri sono in arrivo”, aggiunge, “Jose Andres del Consiglio presidenziale per lo sport, il fitness e la nutrizione, Mark Milley del Consiglio consultivo nazionale per le infrastrutture, Brian Hook del Wilson Center for Scholars e Keisha Lance Bottoms del Consiglio presidenziale per le esportazioni: siete licenziati!”.