Lapresse.it - Usa, Schlein: “Messaggio Trump aggressivo e preoccupante, delirio di onnipotenza”

“Abbiamo sentito il discorso di insediamento di, è unmolto, è come se esprimesse già undi”. Così la segretaria del Pd Ellyparlando con i cronisti in Transatlantico alla Camera. “I dazi sono un problema per un Paese come il nostro ma per tutta l’Ue; la questione sulle multinazionali è moltoperché esce dall’accordo dell’Ocse: sta già rispondendo alla fila dei grandi ricchi che sono andati ad accreditarsi da lui; deportazioni, cancellazione dello ius soli e di generi, golfo del Messico”, ha ricordato.“Meloni si chieda perché c’era solo lei”“La domanda è se Giorgia Meloni sarà in grado di far rispettare gli interessi Ue e italiani. È andata a Washington in solitudine senza un coinvolgimento dell’Ue e quello che ci preoccupa è chesta cercando degli alleati per disgregare l’Ue.