Uomini e Donne News | Veronica Pronta al Trono!

Fedele rompe il silenzio sul futuro a: èa prendersi il. Ecco che cosa ha detto!Dopo giorni di silenzio e riflessione,Fedele torna a parlare della controversa situazione vissuta acon Michele Longobardi. La giovane corteggiatrice sta cercando di lasciarsi alle spalle una vicenda che le ha provocato sofferenza, rivelando quanto l’esperienza nel celebre programma abbia segnato la sua vita personale. Determinata a ritrovare se stessa,sembra più decisa che mai a riprendere il controllo della sua serenità.non ha esitato a definire il suo legame con Michele come “una situazione delicata.” Durante un’intervista, ha ammesso di averlo bloccato su WhatsApp a causa di un acceso litigio, che rimane avvolto nel mistero. Ha dichiarato di provare ancora delusione e rabbia per il comportamento dell’ex tronista, sottolineando di non voler più avere nulla a che fare con lui.