Università Federico II, hub internazionale per la formazione in medicina riproduttiva

L’degli StudiII di Napoli compie un ulteriore salto di qualità nel campo dellae dell’assistenza medica. È stato inaugurato oggi l’International Training Center for Medically Assisted Reproduction – Embryology che si candida ad essere hubed eccellenza mondiale per quanto riguarda lanella. Il Centro nasce dalla collaborazione tra l’Ateneo e Merck, azienda leader a livello globale, impegnata nella ricerca e nellain vari settori tra cui quello della fertilità. “Ladella riproduzione è una delle eccellenze della nostra Scuola die dell’Azienda ospedaliera federiciana. Abbiamo così realizzato un polo di ricerca e di servizio importante per contribuire ad aiutare i pazienti con problemi di fertilità – ha sottolineato il rettore dellaII, Matteo Lorito -.