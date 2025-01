Quotidiano.net - Unica leader Ue presente. Anche Meloni a Washington: "Italia ponte con gli Usa"

Leggi su Quotidiano.net

"L’sarà sempre impegnata nel consolidare il dialogo tra Stati Uniti ed Europa, quale pilastro essenziale per la stabilità e la crescita delle nostre comunità". Giorgia, aper l’Inauguration Day, fa i propri "auguri di buon lavoro al presidente Donald Trump per l’inizio del suo nuovo mandato alla guida degli Stati Uniti. Sono certa – scrive su X – che l’amicizia tra le nostre Nazioni e i valori che ci uniscono continueranno a rafforzare la collaborazione trae Usa, affrontando insieme le sfide globali e costruendo un futuro di prosperità e sicurezza per i nostri popoli".europea in platea, la presidente del Consiglio partecipa alla messa a St. John al seguito del presidente e poi prende posizione nella fila esterna della Rotonda alle spalle del podio, quello dedicato ai predecessori alla Casa Bianca e ai capi di Stato e di governo ospiti.