Ilrestodelcarlino.it - Un parto coraggioso: Gabriel nasce in un'area di servizio a Rimini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 21 gennaio 2025 - Aveva fretta dire. Così tanta fretta, che è nato in strada. Letteralmente. Una storia a lieto fine, ildel piccolo, grazie al coraggio e alla lucidità di mamma Anna e papà Biagio, che hanno fatto tutto da soli.è venuto al mondo nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, lungo la Marecchiese a Villa Verucchio, in una stazione didove il padre Biagio Panico si era fermato in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. "Il 16 gennaio eravamo andati a fare l'ultima visita, era andato tutto bene. La sera stessa mia moglie Anna comincia ad accusare dei dolori. Che diventano sempre più forti. E a mezzanotte e mezza mi dice: portami subito in ospedale, è arrivata l'ora". Biagio e Anna Altieri si preparano, portano il primo figlio, Giuseppe di 5 anni, dai nonni paterni, che abitano a Novafeltria come la coppia.