Agi.it - Un libro scolastico critica Salvini, la casa editrice lo ritira

AGI - LaZanichellionline ildi testo della discordia, utilizzato nel liceo "Manfredo Fanti" di Carpi (Modena), in cui si parlava in modo critico delle politiche migratorie attuate da Matteo Salvini durante il governo Conte, quando era ministro dell'Interno. Su indicazione del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che nei giorni scorsi aveva chiesto il ritiro del testo, il ministero ha avviato una verifica con il presidente dell'Associazione Italiana Editori e con lasull'effettiva presenza di questi contenuti. Appurato l'errore - si legge in una nota - "laha rappresentato le sue scuse al ministero e all'Associazione editori e si è impegnata a provvedere all'immediato ritiro di tutte le copie disponibili online, assicurando che verrà a breve pubblicata una nuova edizione con una versione corretta".