Un altro violento terremoto colpisce Taiwan decine di feriti crolli e frane sull’isola | il video è impressionante

Unha colpito l’isola di, dopo che nove mesi fa un sisma uccise almeno 17 persone e provocò gravi danni nella parte centro-orientale dell’isola.Un: almeno 27Questa volta il, avvenuto intorno alla mezzanotte locale, ha provocato il ferimento di almeno 27 persone. Provocando numerosee il crollo dei tetti di diverse case nel distretto di Yujing, a sud dell’isola. La magnitudo registrata è di 6.0, come riferito dall’United States Geological Survey. Secondo la Central Weather Administration, invece, la magnitudo sarebbe di 6.4.Il bilancio non è quindi drammatico come quello dello scorsoma la paura e i danni sono stati tanti. I vigili del fuoco, così come riferito dai media della Capitale Taipei, hanno salvato tre persone, tra cui un bambino, intrappolate in una casa crollata, nel distretto di Nanxi.