Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: la probabile formazione per la sfida contro il Club Brugge, novità su Kelly

Table of Contents– 21 gennaio 2025– 20 gennaio 2025– 19 gennaio 2025– 18 gennaio 2025– 21 gennaio 2025ntus, avanti tutta: blitz a Londra, col Newcastle si può chiudere a queste condizioni! Cifre e formulaOre 10:10 – Il mercatontus sta puntando fortissimo su Lloyd, difensore di proprietà del Newcastle balzato in cima alla lista dei desideri delbianconero dopo la doppia fumata nera per Araujo e Tomori.