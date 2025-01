Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Eni denuncia il professore di storia Giuli per aver detto la verità

dichiara: “Mattarella, non stare a guardare mentre il Governo difende i potenti”Roma, 21 gennaio 2025: Le chiamano querele temerarie; sono quelle denunce che le grandi aziende e uomini politici fanno a privati cittadini – in genere giornalisti – per intimidirli e zittirli.mente Eni sembraci preso gusto. Allaad Antonio Tricarico di ReCommon è seguita, nella giornata di ieri, la, undiaderente ad. Qui la sua testimonianza. Le accuse, assurde e strumentali, sono di diffamazione a mezzo stampa per delle affermazioni rilasciate sui social e persino di istigazione a delinquere. Il Prof.hato, e continuerà are, il ruolo criminale di Eni nel aggravare la crisi climatica. I fatti sono chiari: è dagli anni settanta che Eni è al corrente dei rischi derivanti dalle emissioni e continua ad investire nell’estrazione dei combustibili fossili facendo affari con regimi dittatoriali.