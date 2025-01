Thesocialpost.it - Trump presidente, Cruciani esulta: “Fine della follia woke e della rottura green”

Donaldha inaugurato la sua nuova presidenza con un discorso di insediamento che ha toccato temi chiave destinati a segnare un cambio di rotta per gli Stati Uniti. Lo stop alDeal, la messa in soffitta delle politiche di gender e una stretta sull’immigrazione irregolare sono solo alcune delle misure annunciate dal. Tra i sostenitori italiani, il giornalista Giuseppenon ha nascosto il suo entusiasmo, dedicando un’intera puntata de La Zanzara all’analisi del discorso di. Con il suo stile provocatorio,ha sottolineato i punti principali, puntando il dito contro la sinistra italiana e americana.Leggi anche:attacca Marinelli, l’attore che interpreta Mussolini: “Prendi l’assegno e non rompere”delle politiche di gender e delDealNel suo editoriale,ha citato direttamente le parole di: “Esistono solo due generi: maschio e femmina”, un’affermazione che, secondo il giornalista, segna la”.