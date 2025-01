Lapresse.it - Trump porta gli Usa fuori dall’Oms, Cina: “Suo ruolo non va indebolito”

Reazioni da tutto il mondo per la decisione del presidente Usa Donald, che tra i suoi primi atti ha firmato un ordine esecutivo con cui ritira gli Stati Uniti, Organizzazione Mondiale della Sanità. “E’ una cosa imnte”, ha commentato.si è poi lamentato della quantità di finanziamenti pro capite che gli Stati Uniti forniscono all’Oms e l’ha confrontata con la quantità di denaro inviata dalla. “Mi è sembrato un po’ ingiusto”, ha detto. L’Oms: “Speriamo ci ripensi”L’Oms in una nota ha espresso “rammarico” per l’annuncio dell’intenzione degli Stati Uniti d’America di ritirarsi dall’Organizzazione. “Ci auguriamo che gli Stati Uniti ci ripensino e non vediamo l’ora di avviare un dialogo costruttivo per mantenere la partnership tra gli Usa e l’Oms, a vantaggio della salute e del benessere di milioni di persone in tutto il mondo”, si legge ancora.