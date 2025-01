Ilfogliettone.it - Trump giura come 47esimo presidente Usa: “Il declino è finito. Chi intende fermarci non avrà vita facile”

Leggi su Ilfogliettone.it

Washington ha fatto da scenario a una giornata storica: Donaldha prestatomentodegli Stati Uniti, accompagnato dalla moglie Melania. La cerimonia, svoltasi sotto un cielo terso e alla presenza di una folla entusiasta, ha segnato l’inizio di un’era che il neo-ha deun'”età dell’oro” per gli Stati Uniti.Nel suo discorso inaugurale,ha delineato con fermezza la sua visione: “Da oggi in poi il nostro Paese sarà di nuovo prospero e rispettato in tutto il mondo, saremo invidiati da tutti e non consentiremo più di trarre beneficio da noi. Ogni giorno, durante la mia presidenza, metterò l’America al primo posto: America First”. Con queste parole, ilha voluto sottolineare l’impegno della sua amministrazione verso il rafforzamento economico e sociale degli Stati Uniti.