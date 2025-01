Iltempo.it - Trump e il colpo mortale alla cultura woke: stop al politicamente corretto

Guardato da questo lato dell'oceanoè un alieno, piombato sulla terra da un pianeta lontano. È una bomba verbale quella che scuote l'azzimata platea di Washington (che per tre quarti si alza in piedi più e più volte per applaudire), ma che ottiene lo stesso effetto in un bar del Texas come in una casa di riposo della Florida, in una fabbrica dell'Ohio o nel supermercato del Nevada. Il discorso diè semplicemente esplosivo, perché sgretola in una mezz'ora decenni di consuetudini oratorie retoriche e intrise d'ipocrisia, seppellendo così il "politically correct” sotto una valanga di critichepassata amministrazione e di annunci che dire rivoluzionari è poco. Avremo tempo per entrare nel merito delle questioni sollevate dal nuovo inquilino della Casa Bianca: adesso dobbiamo fermarci al discorso, perché nessuno mai aveva osato tanto, nessuno è mai arrivato a dire da quel podio: «ci sono solo due generi, maschio e femmina»,declinante e verbosa".