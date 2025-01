Metropolitanmagazine.it - Trump chiude Cbp One, l’app che ha permesso l’ingresso di un milione di migranti dal Messico

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’amministrazioneha dato ordine di eliminare un’app chiamata Cbp One che haa quasi undi persone di entrare legalmente e lavorare negli Stati Uniti., che consentiva aidi prendere appuntamento presso otto posti di frontiera tra Stati Uniti e, non è più disponibile e gli appuntamenti esistenti sono stati cancellati, secondo quanto riportato in un avviso della US Customs and Border Protection pubblicato poco dopo il giuramento dilicazione fissava circa 1.450 appuntamenti al giorno attraverso un sistema di lotteria online ed era popolare tra i cittadini di Cuba, Venezuela, Haiti elicazione è stata introdotta per la prima volta alla fine del primo mandato dicome mezzo per gli intermediari doganali per programmare le ispezioni e per i visitatori con visti di breve durata per prolungare il soggiorno.