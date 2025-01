Trump 2 0 | confini chiusi Marte aperto

Leggi su Ilfaroonline.it

Washington, 21 gennaio 2025 – Nel giorno dello storico ritorno alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donaldha dato il via al secondo mandato con un’insediamento che non è stato solo una celebrazione, ma una dichiarazione di guerra contro tutto ciò che, secondo lui, ha ostacolato la grandezza americana. Tra il giuramento solenne, un discorso ricco di promesse audaci e una serie di ordini esecutivi firmati nello Studio Ovale, la giornata è stata un concentrato di azione, retorica incendiaria e ambizione strategica.Un discorso per lanciare l’età dell’oro americanaha inaugurato il suo nuovo mandato con un discorso pronunciato a Capitol Hill, insolitamente all’interno a causa del freddo polare (nonostante qualcuno ci veda, in realtà, motivi di altissima sicurezza) promettendo l’inizio di una “nuova età dell’oro” per l’America.