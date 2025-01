Ilrestodelcarlino.it - Tre motivi per credere nel risultato del Bologna

, 21 gennaio 2025 – Novanta minuti per sognare. E’ il tema del podcast odierno: sognare la prima vittoria delin Champions. Sono tre, sostanzialmente, iper crederci anche se il Borussia, non dimentichiamolo, è la squadra che pochi mesi fa è arrivata fino in fondo, disputando la finale. Perchénei tre punti? Perché i rossoblù stanno vivendo un momento magico, perché lo stesso Borussia Dortmund è in crisi (giallo)nera. Perché ci sarà l’effetto Dall’Ara, con un muro rossoblù da contrapporre a quello giallo dei tedeschi. Potete ascoltare la nuova puntata del nostro podcast sulle principali piattaforme di riproduzione (Spotify, Google, Apple Podcast), oppure scansionando il qrcode che trovate in prima pagina della cronaca.