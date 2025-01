Tragedia nella nota località sciistica | almeno 66 morti e oltre 50 feriti per incendio in un hotel

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un devastanteha colpito il Gran Kartal, un albergo situatorinomata stazionedi Kartalkaya, in Turchia, causando66e lasciando altre 51 persone ferite, una delle quali in gravi condizioni. Lasi è consumatanotte tra domenica e lunedì, lasciando il paese in lutto. Il ministro dell’Interno, Ali Yerlikaya, ha fornito un bilancio aggiornato e confermato l’apertura di un’inchiesta per accertare le cause del disastro.Il rogo è divampato intorno alle 3:27 ora locale (1:27 in Italia) all’interno del lussuoso, una struttura di 12 piani con pareti rivestite in legno, situataprovincia di Bolu, nell’Anatolia centrale. Secondo i media locali, al momento dell’erano presenti 237 ospiti, molti dei quali sono stati colti nel sonno.