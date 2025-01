.com - Toys – Giocattoli alla riscossa, recensione: dagli autori di Toy Story, una nuova graziosa avventura animata

La nostradi: l’infinito potere dell’immaginazione in unafirmatadi Toye Garfield – Il filmJoel Coen e Alec Sokolow collaborano ancora una volta insieme cimentandosi nella sceneggiatura di: il risultato è unafranco-belga che parte dal mondo del teatro – e, per la precisione, dei burattini – per sottolineare una volta di più l’infinito potere dell’immaginazione.Dal teatro dei burattini alle sfide del mondoStanco di vestire i panni di buffone nel teatrino dei burattini in cui vive, Don sinella giungla caotica del Central Park di New York per compiere il suo destino da eroe. Aiutato dal potere dell’immaginazione e col rapper di peluche DJ Doggy Dog come scudiero, il prode burattino scoprirà che condividere i propri sogni con gli altri è il primo passo per far sì che diventino realtà.