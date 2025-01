Lapresse.it - Tiktok, Trump firma ordine esecutivo per salvare piattaforma

Leggi su Lapresse.it

Donaldhato l’per contrastare la legge federale che vietanegli Usa, affermando che l’gli darà il diritto di “venderlo o chiuderlo“., ora sostenitore dell’app, l’aveva precedentemente denunciata per preoccupazioni sulla sicurezza nazionale. Il presidente ha dichiarato di pensare che gli Stati Uniti “dovrebbero avere il diritto di ottenere metà di”.La, ha aggiunto, sarà “inutile” se non approverà il potenziale accordo di vendita e che vuole che gli Stati Uniti ottengano “metà di”. “Se non faccio l’affare, non vale niente, non vale niente. Se faccio l’affare, vale forse un trilione di dollari”, ha detto. Il presidente ha affermato che se Pechino “non approvasse” un accordo di cessione di, “potremmo imporre dazi sulla Cina”.