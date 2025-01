Inter-news.it - Thuram: «Inter senza scuse! Lautaro Martinez? Mai stato nervoso!»

Leggi su Inter-news.it

Al fianco di Simone Inzaghi c’è Marcusin conferenza stampa. L’attaccante nerazzurro racconta le sue sensazioni sulla sfida ai giornalisti alla vigilia di Sparta Praga-, settima gara di Champions League.Le parole dinella conferenza stampa alla vigilia di Sparta Praga-La media dei gol dell’in campionato è più alta rispetto a quella in Champions League. Come mai?Per me l’importante è che arrivino i tre punti. In Champions League ci siamo riusciti, a parte contro il Leverkusen. Vincere 1-0 o 3-0 non cambia molto.Marcus, quanto è difficile vedersela con un’avversaria che non ha le Coppe, come il Napoli?L’anno scorso abbiamo vinto lo scudetto anche giocando la Champions League. Non penso che questa possa essere una scusa per noi. L’importante è entrare in campo concentrati mentalmente sui tre punti.