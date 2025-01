The Night Agent – stagione 1 la spiegazione del finale

Leggi su Cinefilos.it

The1, ladelCulmine di numerosi ed esplosivi colpi di scena, ildella primadi Theha visto il piano dei cattivi entrare finalmente in azione. Dopo diversi episodi di accumulo, l’episodiodel thriller politico di Netflix ha dato il via agli sforzi di Peter e Rose per fermare un complotto del Vicepresidente. Tutto si è ridotto a un’ultima battaglia a Camp David e, con la vita del Presidente a rischio, la posta in gioco era al massimo.Gli eventi della1 di Thesono stati un viaggio tumultuoso per tutte le persone coinvolte, non esclusi i principali antagonisti dello show. Gli sforzi di Peter, Rose, Chelsea e Monks hanno causato numerosi intoppi nei piani dei cattivi. I personaggi principali hanno subito gravi perdite lungo il percorso, in particolare Cisco e Monks, ma le varie scoperte nelle loro indagini li hanno aiutati ad avvicinarsi sempre di più a scoprire i piani dei cattivi, rivelando al contempo gli attori nascosti del loro complotto segreto.