The Alto Knights – I due volti del crimine | trailer del film con Robert De Niro

Leggi su Cinefilos.it

The– I duedeldelconDeDa Warner Bros. Pictures arriva The– I duedelche vede protagonista l’attore premio OscarDein un memorabile doppio ruolo. Ilè diretto dal regista premio Oscar Barry Levinson. Ecco il!‘The– I duedel’ segue le vicende di due dei più noti boss della criminalità organizzata di New York, Frank Costello (De) e Vito Genovese (De), intenti a contendersi il controllo delle strade della città. Un tempo migliori amici, piccole gelosie e una serie di tradimenti li mettono in una rotta di collisione mortale che cambierà per sempre la mafia (e l’America).“The– I duedel” è scritto dal candidato all’Oscar Nicholas Pileggi (”Quei bravi ragazzi”).