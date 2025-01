Tvzap.it - Terremoto, forte scossa di magnitudo 6: diversi feriti

Leggi su Tvzap.it

Nelle prime ore dii oggi, 21 gennaio 2025, un potenteha scosso l’isola di Taiwan, causandoe danni materiali. L’evento sismico ha avuto ripercussioni su diverse aree, compresi gli edifici di importanti aziende tecnologiche. Laè stata di6. 27 per ora il bilancio dei.Leggi anche: Incidente spaventoso, dramma in Italia: tutto bloccatoLeggi anche: Incendio in una casa di riposo: ci sono morti edi6Alle 00:17 ora locale del 21 gennaio 2025, undi6 ha colpito la parte meridionale di Taiwan. L’epicentro è stato localizzato a circa 12 chilometri a nord del distretto di Yujing, nel sud dell’isola, con una profondità di circa 10 chilometri, secondo i dati dell’United States Geological Survey (USGS).