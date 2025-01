Thesocialpost.it - Terremoto a Taiwan: scossa di magnitudo 6.0, feriti e crolli

Undi6.0 ha colpito, causando 27e il crollo dei tetti di diverse abitazioni. La, che ha fatto tremare anche gli edifici nella capitale Taipei, ha avuto come epicentro una zona a 12 km a Nord del distretto di Yujing, nel Sud dell’isola, secondo quanto riportato dall’Istituto geofisico statunitense USGS.Il Ministero della Salute ha confermato che 27 persone sono rimaste ferite, mentre non sono stati segnalati al momento morti. Tra i danni riportati, particolare preoccupazione per alcune abitazioni colpite nella zona dell’epicentro.Anche il settore industriale ha subito contraccolpi: il giganteese dei semiconduttori, TSMC, ha dichiarato di aver evacuato i lavoratori dai suoi stabilimenti situati nel Centro e nel Sud del Paese per motivi di sicurezza.