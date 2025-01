Terremoto a Taiwan di magnitudo 6, 27 feriti – Il video

Leggi su Open.online

Undi6.0 ha colpito l’isola di, ferendo 27 persone e provocando il crollo dei tetti di diverse case. Il sisma ha colpito gli edifici della capitale Taipei. Secondo l’United States Geological Survey (USGS), l’epicentro è stato individuato 12 chilometri a nord del distretto di Yujing, nel sud dell’isola. Unpubblicato su Facebook e verificato dall’Afp mostra i vigili del fuoco locali mentre salvano tre persone, tra cui un bambino, rimaste intrappolate in una casa crollata nella città di Tainan. January 21, 2025 Il ministero della Salute ha riferito che 27 persone sono rimaste ferite in tutto il paese. Il colossoese dei semiconduttori TSMC ha dichiarato di aver evacuato i lavoratori dai suoi stabilimenti nel centro e nel sud dell’isola. La National Fire Agency ha precisato di non aver rilevato alcun danno grave.