Tecnologie emergenti formazione sull’asse Matera-Napoli | via al progetto europeo 5Gined

Al via– 5G Naples &for inclusive and innovative education, ilche promuove l’inclusione e ladei cittadini di aree svantaggiate diattraverso il ricorso alla connettività 5G e alle.L’iniziativa, finanziata dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Connecting Europe Facility (Cef attraverso la call “5G and Edge Cloud for Smart Communities”, vede la partecipazione di dodici partner, tra cui il Comune die il Comune di, ed è coordinato dal Centro di Competenza Meditech 4.0. Completano la compagine del: CeSma – Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati, Vodafone Italia, Fondazione Vodafone, Foqus – Fondazione Quartieri Spagnoli, Fabbrica Italiana dell’Innovazione, Cnr – Consiglio nazionale delle ricerche, Hypex, Fifth Ingenium, CeRict – Centro regionale Information and Communication Technology.