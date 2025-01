Lanazione.it - Tassista pestato per strada: "Nessun passante è intervenuto"

Leggi su Lanazione.it

Prima si è reso autore di una serie di manovre pericolose poi è sceso dalla sua auto e lo haa sangue. Vittima, Paolo Catarzi, che giovedì 16 gennaio era alla guida del suo taxi Parigi 46 quando, in viale Guidoni, è stato aggredito. Il responsabile, un uomo di nazionalità straniera, dopo averlo lasciato a terra è scappato. Secondo quanto ricostruito, dopo una serie di manovre pericolose in auto da parte dell’aggressore, ne è derivato un iniziale alterco verbale. Da qui in poi è stata un’escalation ai danni delcon, nell’ordine: sputo in pieno volto, ripetuti colpi in faccia e calci ovunque. Catarzi, fiorentino di 64 anni, è stato portato al pronto soccorso di Careggi ed è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. Erano circa le 19 quando dopo aver lasciato un cliente ilstava rientrando verso Peretola.