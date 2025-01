Lanazione.it - Sosta selvaggia. Piazze invase da auto anche nelle zone definite “pedonali“

D’accordo, i postimancano. I permessi sono decisamente di più degli stalli gialli disegnati per i residenti del centro storico. Ma chi vive dentro le Mura, in parecchi casi sta continuando a fare sfoggio di totale menefreghismo della segnaletica edel rispetto di luoghi storici. Basta fare un giro per la città, specialmente la sera, ma non solo, per rendersi conto di come i veicoli dei residenti parcheggiati in luoghi dove vige la rimozione forzata (ventiquattro ore su ventiquattro) sono tutt’altro che pochi. Il giro può simbolicamente partire da una piazza iconica del centro, quella piazza Cittadella che è il cuore del ricordo pucciniano di Lucca. Lì, statene certi, un po’ a tutte le ore del giorno e della notte troverete non solo camioncini per il carico e scarico, maveicoli dei residenti della piazza che infischiandosene dei cartelli di rimozione lasciano comodamente leproprio sotto il portone di casa o quasi.