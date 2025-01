Lanotiziagiornale.it - Sondaggi elettorali, scende Fratelli d’Italia e sale il Pd: si riduce il gap tra Meloni e Schlein

Leggi su Lanotiziagiornale.it

L’effetto della liberazione di Cecilia Sala è svanito e così neirimane sì in testa, ma torna a perdere consensi dopo il boom della settimana precedente. La rilevazione di Swg per il TgLa7 conferma il primo posto per il partito di Giorgiama testimonia anche un calo dei consensi.Insomma, la scia dei consensi in salita dopo la liberazione di Sala si è esaurita e intanto a guadagnare consensi è il Pd di Elly, che torna leggermente più vicino a. Stabile il Movimento 5 Stelle, mentre Forza Italia resta davanti alla Lega., le intenzioni di voto: FdI in calo,il PdCome detto, in testa resta: il partito della presidente del Consiglio perde lo 0,3%, ma è comunque ampiamente primo con il 29,5% dei consensi.