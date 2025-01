Liberoquotidiano.it - Sindacati taxi: continuano le violenze verso tassisti

Nel giro di pochi giorni, nella città di Milano, si sono verificati due gravi episodi che avrebbero potuto avere conseguenze drammatiche. Ancora una volta, la causa è riconducibile alla presenza costante di noleggiatori abusivi, chea operare impunemente in un territorio non di loro competenza. Approfittando dell'insufficienza dei controlli da parte della Polizia Locale, questi individui svolgono illecitamente l'attività di- è quanto dichiarano Tam, Satam, Claai, Unione Artigiani, Consul, UGL, FederCisal, Uri, Uti, Unimpresa, Sitan, USB, ATI, Fast Confsale Associazione Tutela Legale- anziché limitarsi a quella dei noleggiatori, mettendo a rischio la sicurezza di tutti. L'episodio più recente si è verificato ieri sera presso l'aeroporto di Linate, dove un noleggiatore – che utilizzava l'applicazione di una nota multinazionale americana e disponeva chiaramente di un'autorizzazione non valida per Milano – stava operando abusivamente.