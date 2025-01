.com - Simone Cristicchi annuncia l’album Dalle tenebre alla luce

In pre-order da oggi, la speciale edizione dell’ultimo album diIl 14 febbraio esce in digitale, cd e vinile(Dueffel Music / ADA Music Italy), la speciale edizione dell’ultimo album diche contiene anche Quando sarai piccola, brano in gara al 75° Festival di Sanremo. Da oggi, martedì 21 gennaio,è disponibile in pre-save e in pre-order.Prodotto da Francesco Migliacci e Francesco Musacco,è il quinto album in studio die prende il nome da uno dei brani che fanno parte del, tratto dallo spettacolo teatrale del poliedrico artista, Paradiso –contiene il singolo Il clandestino feat. Maurizio Filardo composto per l’omonima serie Tv diretta da Rolando Ravello con protagonista Edoardo Leo e due speciali collaborazioni: sulle note di Le poche cose che contanoduetta con Amara (co-autrice del testo e delle musiche di Le poche cose che contano, autrice e compositrice di “Accade” e co-autrice della musica di Quando sarai piccola), mentre Francesco Musacco suona il pianoforte in Credo.