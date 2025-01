Lanazione.it - Sfila il corteo per Ramy. Fumogeni e cori senza scontri. E il traffico di Novoli va in tilt

di Pietro Mecarozzi In cento per. Sotto la pioggia. Tra. Ilin memoria del 19enne morto in scooter a Milano lo scorso 24 novembre durante un inseguimento con i carabinieri, hato per il quartiere di’troppi’ intoppi. Il bilancio: un cassonetto in fiamme, graffiti contro le forze dell’ordine sui muri, due bottiglie di vetro e altrettantilanciati contro il palazzo di giustizia. Studenti, giovani e i ’soliti’ gruppi vicini all’area anarchica sono partiti dal D10, l’edificio del polo universitario diche ospita la biblioteca. In testa uno striscione rettangolare di qualche metro con scritto a lettere cubitali. Nel mezzo anche tanti ragazzi cosiddetti di ’seconda generazione’ che hanno voluto far sentir la propria voce e chiedere giustizia per il giovane morto a Milano.