Anteprima24.it - SERIE C/ Potenza-Benevento, la diretta testuale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti, atto secondo. A distanza di poco più di una settimana da quella che doveva essere la data del match tra lucani e sanniti, il “Viviani” questa sera accende le sue luci per ospitare il recupero della sfida non disputata per neve lo scorso 12 gennaio e valida come terza giornata di ritorno nel girone C diC. Rispetto ad allora, la compagine di mister Auteri non è più sola in vetta alla classifica perché a quota 44 in testa insieme alora c’è il Monopoli. Il tecnico della Strega deve fare i conti con le assenze di Talia, Nardi, Meccariello e Lucatelli mentre sul versante opposto mister De Giorgio ritrova Novella. Morale alle stesse per la compagine di casa che è reduce dal successo contro il Sorrento che ha permesso ai rossoblù di essere al quinto posto in classifica a 39 punti in condominio con il Crotone.