Serie B | da oggi in palestra per preparare lo scontro al vertice casalingo con la capolista Monfalcone Adamant formato trasferta | 8 vittorie su 10

Ha sofferto più del previsto, ma nelle difficoltà ha retto l’urto e ha saputo venirne fuori con la forza del gruppo e le giocate dei singoli. L’è tornata da Trieste con la terza vittoria consecutiva e l’imbattibilità conservata in questo avvio di 2025, periodo nel quale la truppa di Benedetto ha inanellato tre successi importanti che le hanno consegnato il matematico approdo tra le prime sei del girone. Al mitico impianto "Chiarbola", Drigo e compagni hanno dovuto tirare fuori dal cilindro una rimessa perfetta per liberare Solaroli sotto canestro e permettergli di appare al vetro il canestro della vittoria a nove decimi dalla sirena, dopo una partita scorbutica e difficile, passata ad inseguire per lunghi tratti dei quaranta minuti nonostante un avvio da 10-0 firmato Yarbanga e Santiago.